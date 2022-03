Worldline : le titre fait des bonds !

(Boursier.com) — Dans un marché qui rebondit encore de près de 3% sur le CAC40 sur des espoirs de cessez-le-feu en Ukraine, ce mardi, Worldline figure parmi les titres les plus favorisés, en rebond de 9% à 42,60 euros. A la suite d'un contact avec la société et compte tenu de l'annonce d'une exposition limitée du groupe à la Russie (environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma), le broker Oddo BHF vient de confirmer son avis 'surperformance' sur le titre avec un cours cible de 70 euros. L'analyste reste confiant dans l'atteinte des objectifs 2022 et moyen terme du groupe (croissance de 9/11% jusqu'en 2024, amélioration de la marge de 400 pb).

Ces perspectives ne semblent pas reflétées dans la valorisation (11,7x l'EBITDA 2022e et 7,7x 2024) : le groupe continue de bénéficier de la croissance structurelle du secteur en Europe où le cash reste dominant (65/70% des transactions). "Worldline qui a une forte exposition SMB physique devrait bénéficier d'une normalisation de la vie post-COVID, sa position de leader (PdM de 15%) en Europe en fait un "consolidateur naturel" pour continuer de racheter les actifs de banques, après l'annonce de la cession des terminaux à Apollo pour 2,3 MdsE" estime encore le spécialiste. De son côté, Morgan Stanley a ajusté son objectif de cours de 60 à 49 euros avec un avis à 'pondération en ligne' sur le dossier.