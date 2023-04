Worldline : le marché apprécie le partenariat avec le Crédit Agricole

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Worldline se distingue avec un titre qui prend 5,6% à 41,1 euros. Le spécialiste des services de paiements électroniques et de services transactionnels va lancer avec le Crédit Agricole une coentreprise spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants en France. L'objectif des deux acteurs est de tenter de capter une partie d'un marché représentant un volume de chiffre d'affaires estimé à 700 milliards d'euros avec une progression des méthodes de paiement électronique au détriment des espèces.

La coentreprise, qui doit être opérationnelle en 2025 après une phase commune d'investissements de 80 millions d'euros, serait détenue à 50% plus une action par Worldline et consolidée dans ses comptes. Elle s'appuierait sur les infrastructures technologiques du spécialiste des paiements et sur l'ancrage territorial de la banque, qui se caractérise par un réseau commercial dense à travers la France.

Crédit Agricole s'était associé à Wirecard en 2018 mais ce partenariat stratégique s'est effondré avec la chute du spécialiste allemand des paiements en 2020 à la suite d'un scandale financier.

Citi ('achat') affirme que ses conversations avec les investisseurs de Worldline ont indiqué qu'ils recherchaient des signes de meilleure exécution et que cet accord est un pas dans la bonne direction. Le deal pourrait également ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités de paiements à moyen terme en France et soulignerait le solide bilan de Worldline en matière d'extraction de synergies à partir d'acquisitions. Jefferies ('conserver') déclare que l'accord peut servir de tremplin pour construire une plate-forme de paiement à grande échelle sur le marché attractif des services marchands français. Oddo BHF('surperformer') affirme que la JV pourrait générer un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros en 2025, lorsqu'elle sera opérationnelle. Le broker affirme que même si ce n'est peut-être pas tout à fait l'accord que certains investisseurs espéraient, cela pourrait marquer le premier pas vers un accord plus important à l'avenir.