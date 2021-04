Worldline : le CA atteint 1.080 millions d'euros au T1

Worldline : le CA atteint 1.080 millions d'euros au T1









(Boursier.com) — Worldline , leader européen dans le secteur des paiements, annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Au cours du premier trimestre 2021, le CA a atteint 1.080 millions d'euros, avec une évolution qui reflète les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés. Ainsi, et comme attendu, la baisse organique du chiffre d'affaires au premier trimestre a été de -9%.

Des progrès dans l'intégration d'Ingenico

Le Groupe a rapidement commencé l'intégration des équipes et la transformation de ses activités de Services aux Commerçants, grâce à une nouvelle organisation commerciale (go-to-market) et des produits transversaux (Acquisition, Acceptation et Services Numériques) pour fournir les meilleures solutions aux commerçants. De plus, plusieurs projets de convergence des plateformes technologiques ont été initiés.

Worldline a déjà sécurisé deux-tiers des 66 millions d'euros de synergies prévues en 2021 venant principalement de la déduplication des projets de développement, de la consolidation et reduction des achats ou de la transformation des fonctions support et back-office

Le groupe a lancé la revue stratégique de son activité Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS) dès la finalisation de l'acquisition le 28 octobre 2020, comme prévu. Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir menée à son terme en 2021.

Scénario de tendance du chiffre d'affaires 2021 confirmé

Pour rappel, les objectifs 2021 sont basés sur les hypothèses suivantes :

Au 1er semestre 2021 :

restrictions gouvernementales strictes au cours du T1, incluant des fermetures des commerces non-essentiels, couvre-feux, et restrictions aux frontières dans la plupart de nos pays clés ;

allègement partiel des restrictions au cours du S1, en particulier au T2 2021 ;

aucune activité significative en matière de voyages intra-européens ;

pas de voyages intercontinentaux ;

accélération des campagnes de vaccinations.

Au 2nd semestre 2021 :

assouplissement des restrictions nationales avec la fin des restrictions pour les commerces non-essentiels, fin des couvres feux et des restrictions aux frontières ;

voyages intra-européens entièrement autorisés et retour progressif des flux de voyageurs ;

aucune activité significative en matière de voyages intercontinentaux.

Ces hypothèses devraient conduire aux tendances suivantes de chiffre d'affaires :

croissance organique au S1 2021 stable ou légèrement négative ;

croissance organique au S2 2021 à deux chiffres environ.

Objectifs 2021 pleinement confirmés.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : " Au cours du premier trimestre, nous avons été confrontés à une troisième vague de la Covid et de nouvelles restrictions sanitaires dans la plupart de nos principaux pays. Malgré ce contexte difficile, Worldline a demontré une grande résilience avec une décroissance organique limitée à 9%, soutenue par l'augmentation des nos activités online et l'accélération de la réduction de l'usage des espèces dans les paiements physiques induites par la pandémie.

L'évolution des volumes de transaction est pleinement en ligne avec notre scénario central pour l'ensemble de l'année 2021, reflétant une amélioration à la fin du premier trimestre et ouvrant la perspective d'une accélération de la croissance au deuxième trimestre. Cette tendance est soutenue par l'assouplissement des restrictions attendue dans les principaux pays où nous opérons ainsi que par l'accélération des campagnes de vaccination visant à atteindre l'immunité collective au cours de l'été 2021, selon les objectifs officiels des gouvernements européens.

Le premier trimestre a également été marqué par des progrès rapides et significatifs dans l'intégration d'Ingenico, nous permettant d'avoir déjà sécurisé une large majorité des synergies prévues en 2021, confortant ainsi notre objectif d'amélioration de la profitabilité de l'ordre de 200 points de base cette année. Par conséquent, nous confirmons l'intégralité de nos objectifs annuels pour 2021.

En parallèle, nous continuons l'exécution de notre feuille de route stratégique avec la finalisation de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement en 2021, comme prévu, tout en conservant comme d'habitude une attention maximale sur de nouvelles opportunités de consolidation."