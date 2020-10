Worldline : large succès de l'offre sur Ingenico

(Boursier.com) — Suite à la publication le 20 octobre par l'Autorité des marchés financiers des résultats de l'offre publique amicale de Worldline sur les titres Ingenico, Worldline et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison, qui interviendra le 28 octobre 2020, Worldline détiendra 56.474.416 actions Ingenico, représentant 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote, et 2.892.092 OCEANEs (soit 99,57% du nombre d'OCEANEs en circulation), dépassant largement le seuil de renonciation de l'offre, qui avait été fixé à 60% du capital social d'Ingenico (sur une base totalement diluée). L'offre sera rouverte et l'AMF publiera le calendrier de réouverture.

Worldline confirme en outre son intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire portant sur les actions et les OCEANEs Ingenico à l'issue de la réouverture de l'offre.

La répartition des actions apportées à l'offre est la suivante :

- Offre mixte principale : 5.107.463 actions Ingenico présentées ;

- Offre d'échange subsidiaire : 51.269.494 actions Ingenico présentées ;

- Offre d'achat subsidiaire : 97.459 actions.

Compte tenu des résultats et conformément au mécanisme de réduction prévu, les ordres de la branche mixte principale et de la branche d'achat subsidiaire seront intégralement servis. Le nombre d'actions Ingenico apportées à la branche d'échange rapporté au nombre d'actions Ingenico apportées à la branche d'achat étant supérieur au ratio de 0,229, les ordres présentés à l'offre d'échange subsidiaire seront réduits de telle manière que le ratio de 0,229 soit respecté. En conséquence, le nombre d'actions retenu dans l'offre publique d'échange subsidiaire est de 425.813, soit un taux de service de 0,83%, et 50.843.681 actions Ingenico sont reportées sur l'offre mixte principale.

L'Initiateur détiendra, à l'issue du règlement-livraison de l'offre, 56.474.416 actions Ingenico représentant autant de droits de vote, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits.

La répartition des OCEANEs apportées à l'offre alternative est la suivante :

- Offre mixte : 2.892.076 OCEANEs Ingenico apportées à l'offre mixte ;

- Offre d'achat : 16 OCEANEs Ingenico apportées.

L'offre publique sur les OCEANEs étant alternative, l'ensemble des ordres des porteurs d'OCEANEs sont servis. L'Initiateur détiendra, à l'issue du règlement-livraison de l'offre, 2.892.092 OCEANEs Ingenico, soit 99,57% des OCEANEs Ingenico en circulation.