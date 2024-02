Worldline : Lancement de 'Power24'

(Boursier.com) — Worldline engage 'Power24', son ambition de transformation annoncée le 25 octobre 2023 et qui vise à accélérer la transformation du Groupe en réponse aux changements macroéconomiques et aux tendances dans le secteur des paiements.

Power24 vise également à soutenir à moyen terme et de façon structurelle le profil de croissance du Groupe.

-Power24 s'appuie sur des initiatives de transformation en cours, tout en finalisant les efforts d'intégration menés par le Groupe suite à un important cycle d'acquisitions transformantes.

Ce projet inclut également une remise à niveau du modèle opérationnel de Worldline afin de gagner en efficacité grâce à une meilleure organisation et à de nouveaux leviers de transformation.

-Ce projet de transformation devrait permettre de réaliser des économies de coûts cash de l'ordre de 200 millions d'euros à partir de 2025. Le coût total de la mise en oeuvre du plan devrait s'élever jusqu'à environ 250 millions d'euros.

-Power24 s'appuie sur quatre piliers : la transformation des produits, la performance technologique, la simplification de l'organisation et la rationalisation des centres de développement et de services.

-Les changements envisagés dans tous ces domaines renforceraient Worldline pour être davantage client-centric, amélioreraient les méthodes de travail et la collaboration entre les employés, renforceraient l'efficacité opérationnelle du groupe et le positionneraient sur une trajectoire de croissance future plus forte avec une amélioration de ses marges.

-Dans le cadre du lancement de Power24, et dans la mesure où ce programme conduirait à une réduction de l'effectif global de Worldline d'environ 8% au maximum, le Groupe confirme avoir initié des processus sociaux avec les instances représentatives du personnel concernées.