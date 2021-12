Worldline lance un plan 2021 d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Worldline , leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd'hui la mise en place de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne du Groupe Worldline "Boost 2021".

Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés du Groupe en France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande et Turquie qui seront éligibles au plan d'épargne groupe Worldline, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.

Le Conseil d'administration de Worldline, agissant dans le cadre de la 26ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 20 mai 2021 (l'" Assemblée Générale "), a décidé de procéder à une émission d'actions réservée aux salariés adhérents du plan d'épargne groupe Worldline dans le cadre de l'article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du développement de l'actionnariat salarié qui est un objectif du Groupe Worldline et permet ainsi de reconnaitre la contribution des collaborateurs à la performance du Groupe ainsi que de renforcer leur sentiment d'appartenance en leur offrant la possibilité d'être associés à la stratégie à long terme du Groupe.

Titres offerts

Dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration de Worldline du 26 juillet 2021 a approuvé le principe d'une augmentation du capital social de la Société, dans la limite de 2,5% du capital social au jour de l'Assemblé Générale, réservée aux salariés de Worldline et des sociétés qui lui sont liées, adhérents au Plan d'Epargne Groupe Worldline (le "PEG").

Le Directeur Général a, sur délégation du Conseil d'administration, fixé le prix de souscription des actions le 7 décembre 2021 à 39,03 euros. Ce prix de souscription est égal à 80% du prix de référence (moyenne des cours d'ouverture de l'action Worldline sur le marché d'Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription, soit 48,79 euros), soit le prix de référence diminué d'une décote de 20%.

Les nouvelles actions Worldline qui seront créées portent jouissance courante et donneront droit aux dividendes qui seraient mis en distribution par la Société à compter de la date d'émission des actions.

Conditions de souscription

Bénéficiaires de l'offre sont :

les salariés et mandataires sociaux des sociétés du périmètre de l'offre répondant aux conditions de l'article L. 3332-2 du Code du travail qui auront adhéré au PEG, justifiant d'une condition d'ancienneté de trois mois à la date de clôture de la période de souscription ;

les retraités et les préretraités en France qui ont adhéré avant la cessation de leur activité au PEG conservent leur qualité de bénéficiaires et peuvent continuer d'effectuer des versements, sous réserve d'avoir conservé des avoirs dans le PEG.

Les bénéficiaires pourront souscrire à une formule dite "classique" avec décote de 20% et abondement dans le cadre du plan d'Epargne Groupe Worldline, au titre de laquelle les souscripteurs seront pleinement exposés aux variations du cours de l'action Worldline.

Autres conditions de souscription

Existence ou non d'un droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital : la présente opération est réalisée sans droit préférentiel de souscription.

Modalités de souscription : Les actions seront souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), à l'exception de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Grèce, de l'Italie et du Japon où les actions seront souscrites en direct.

Abondement : les souscriptions seront abondées à raison d'une action offerte pour une action souscrite, dans la limite d'un plafond de huit actions Worldline offertes.

Droits de vote : Les droits de vote des porteurs de parts dans le fonds commun de placement d'entreprise seront exercés aux assemblées générales de Worldline par le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise ou directement par les salariés souscripteurs dans les pays où les actions sont souscrites en direct.

Plafond de souscription : les versements des bénéficiaires de l'offre ne peuvent excéder en application de l'article L. 3332-10 du Code du travail, le quart de leur rémunération annuelle brute.

Blocage des parts des fonds communs de placement d'entreprise ou des actions Worldline : les souscripteurs à l'offre devront conserver les parts du fond commun de placement d'entreprise ou les actions souscrites en direct pendant une durée de cinq années (soit jusqu'au 8 mars 2027 inclus), sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

Calendrier de l'opération

Période de souscription : prévue du 8 décembre 2021 au 7 janvier 2022 (inclus).

Date indicative du Règlement-livraison : 8 mars 2022

Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.

L'admission des nouvelles actions Worldline aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011981968) est prévue à compter du 8 mars 2022, sur la même ligne de cotation que les actions existantes