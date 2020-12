Worldline : lance son plan d'actionnariat salarié à 58,92 euros l'action

Worldline : lance son plan d'actionnariat salarié à 58,92 euros l'action









(Boursier.com) — Worldline met en place de son plan d'actionnariat "Boost 2020" réservé aux salariés du groupe. Dans ce cadre, Worldline propose, une nouvelle fois, à ses salariés et aux salariés du Groupe de souscrire des actions Worldline avec décote et abondement, afin de les associer plus étroitement aux performances et développements futurs du Groupe.

Ce plan est également offert aux salariés d'Ingenico, dont Worldline vient de finaliser l'acquisition, et des sociétés qui lui sont liées.

La période de souscription est prévue entre le 3 et le 21 décembre 2020 inclus, à un prix de souscription de 58,92 euros correspondant à 80% du prix de référence des actions.

Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés du groupe en : France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande et Turquie qui sont éligibles au plan d'épargne groupe Worldline, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.

Le règlement-livraison des actions est prévu le 17 février 2021.