Worldline lance le Metaverse Shopping Hub et étend sa présence dans le Metaverse avec sa co-entreprise PAYONE

(Boursier.com) — Worldline déploie Worldline Metaverse Shopping Hub au sein de Spatial, une solution en marque blanche pour les commerçants qui cherchent à accéder au Metaverse. Grâce à cette extension, les e-commerçants pourront bénéficier d'avancées majeures en matière de qualité graphique et d'accessibilité sur PC, mobile ou sur des appareils de réalité virtuelle.

Cette extension permettra aux commerçants qui ne sont pas présents dans le Metaverse de disposer d'une solution leader sur le marché et d'offrir à leurs clients une expérience encore plus attractive dans cette nouvelle ère du commerce.

Après le lancement réussi du Worldline Metaverse Shopping Mall plus tôt cette année dans Decentraland, Worldline ajoute Spatial, une autre plate-forme Metaverse pour créer une offre diversifiée avec son Metaverse Shopping Hub. Les commerçants pourront par exemple inciter les utilisateurs à participer à des chasses au trésor virtuelles, en leur permettant de collecter des oeufs numériques en échange de récompenses par carte communautaire NFT.

Les commerçants peuvent ainsi offrir des expériences encore plus inventives à leurs clients. Worldline leur permet de renforcer la relation avec leurs clients en leur offrant différents moyens d'interaction dans cet environnement spécifique.

Spatial offre des améliorations majeures en matière d'accessibilité, permettant aux clients d'entrer dans le Metaverse par divers moyens, notamment à l'aide de casques de réalité virtuelle et de smartphones. L'accessibilité ne s'arrête pas au hardware, car la solution de Worldline englobe des options de paiement élargies. L'offre comprend jusqu'à 150 moyens de paiement, des cartes de crédit et de débit standard aux portefeuilles électroniques comme PayPal, en passant par les paiements mobiles avec Apple Pay et les services buy-now-pay-later comme Klarna. Ces exemples, parmi d'autres, sont tous proposés par la plate-forme de paiement sécurisée de Worldline.

Sascha Muenger, Head Competence Center Crypto Related Products & Metaverse chez Worldline, indique : "Nous sommes ravis de présenter la deuxième version de notre Metaverse Shopping Mall dans Spatial. Cette étape importante nous donne l'occasion de créer une nouvelle expérience d'achat avec nos clients les plus innovants et de franchir une nouvelle étape vers des solutions de commerce dans le Metaverse."