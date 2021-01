Worldline lance l'offre intégrée China All-In-One

Worldline lance l'offre intégrée China All-In-One









(Boursier.com) — Worldline , leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, lance aujourd'hui l'offre intégrée China All-In-One d'Ingenico, qui réunit la gamme de solutions de paiement chinoises, dont AliPay, WeChat Pay et UnionPay, au sein d'une offre de paiement complète. Ingenico, qui a rejoint Worldline depuis octobre 2020, propose aux enseignes des solutions intelligentes, fiables et sécurisées pour faciliter le commerce.

La solution China All-In-One offre aux e-commerçants un accès simplifié au marché chinois du e-commerce et permet d'en optimiser le potentiel. Cette nouvelle offre, qui repose sur une commission fixe de 1,9%, plus 0,20 Euro par transaction, est l'une des plus compétitives sur le marché pour les entreprises internationales qui vendent leurs produits aux consommateurs chinois.

La solution englobe la plupart (92%) des méthodes de paiement préférées de la clientèle chinoise qui privilégie les moyens de paiement par téléphone mobile. Elle offrira aux e-commerçants un égal accès à des plateformes qui répondent à ces besoins, comme AliPay et WeChat Pay.

Worldline annonce également qu'il est le premier prestataire de services de paiement (PSP) international à exploiter tout le potentiel de WeChat Pay en proposant des paiements par le biais des comptes officiels et de mini-programmes, qui représentent la quasi-totalité des flux de WeChat. Les mini-programmes sont essentiellement des applications WeChat permettant aux entreprises d'accéder à des fonctionnalités uniques comme la localisation de l'utilisateur, le scan des codes QR hors ligne dans des magazines et panneaux d'affichage, ainsi que la possibilité de faire du marketing direct auprès de la base d'utilisateurs de WeChat. De plus, Worldline simplifie la création des mini-programmes en répondant à tous les besoins de développement techniques des entreprises du e-commerce, concernant en particulier la maîtrise des fonctionnalités et langages de programmation uniques rencontrés en Chine.

Dans le cadre de cette offre intégrée, Worldline fournira également son expertise en matière d'optimisation du taux de conversion d'AliPay. Il permettra aussi aux acteurs internationaux du e-commerce de proposer la possibilité de payer en recourant à UnionPay, au moyen d'UnionPay International et de China UnionPay. Comme UnionPay est la troisième méthode de paiement préférée en Chine, cette offre intégrée englobe les moyens de paiement les plus populaires dans le pays.

Après la solution Russian ePayments lancée en 2018, l'offre intégrée China All-In-One s'inscrit dans le cadre de la démarche stratégique de Worldline visant à aider les entreprises à cibler des marchés à forte croissance, en particulier le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cette solution permet de faciliter l'implantation sur le marché chinois. Edouard Billion, Head of Growth and Partnerships, Digital Commerce, Merchant Services chez Worldline a déclaré : "Le marché chinois, qui connaît une croissance particulièrement forte, présente des barrières élevées à l'entrée pour les entreprises internationales. L'écosystème e-commerce spécifique à la Chine nécessite souvent des solutions adaptées aux préférences locales des consommateurs. Cette approche spécifique ouvre des perspectives de bénéfices considérables aux e-commerçants désireux d'intégrer ces marchés à forte croissance".