Worldline : la route est dégagée, le titre grimpe

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline s'adjuge 2,3% à 71,7 euros au lendemain du feu vert de la Commission européenne à son projet d'acquisition d'Ingenico sans concession significative. L'Autorité des marchés financier vient d'ailleurs d'indiquer que la clôture de l'offre interviendra le 15 octobre.

A la suite de cette annonce, Invest Securities rehausse ses estimations de bpa 2020-2022 pour intégrer Ingenico à l'ensemble du périmètre (Retail + B&A) à compter du 1er novembre, tout en rappelant que l'opération sera moins relutive (+10%), puisque la cession de B&A (Terminaux de Paiement) ne fait aucun doute à ses yeux. WLN sera en contrepartie désendetté, ce qui lui permettra de participer à la consolidation du secteur. L'objectif, qui tenait compte déjà compte de l'intégration d'Ingenico post cession de B&A, est relevé de 77 à 88 euros. Au regard d'un momentum positif et d'un potentiel reconstitué, le broker repasse à l''achat' sur Worldline et le titre entre ce jour dans sa Sélection IS. Concernant Ingenico, l'analyste conseille d'apporter à l'OPE en cours.

Oddo BHF réitère pour sa part son avis 'achat' et sa cible de 90 euros. Le court terme est difficile à monitorer compte tenu de l'évolution imprédictible de l'épidémie de COVID-19 sur la consommation des ménages mais le broker juge toujours les guidances 2020 atteignables dans le contexte sanitaire actuel. Worldline est une conviction fondamentale positive à moyen/long terme au regard notamment de la qualité des positions établies en Europe à la suite de l'acquisition d'Ingenico et d'un marché des transactions électroniques structurellement porteur dont la consolidation est loin d'être achevée.