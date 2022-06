Worldline : la belle série se poursuit

(Boursier.com) — Et de quatre. Worldline s'adjuge 2% à 37,5 euros en ce milieu de semaine, dans le vert pour la quatrième séance consécutive, et porte ses gains sur cinq séances à plus de 11%. Aucune actualité particulière ne semble expliquer ce sursaut du groupe de services de paiement si ce n'est une belle impulsion graphique. Malgré la belle séquence actuelle, le titre affiche encore un déficit de plus de 23% depuis le premier janvier.

Worldline, dont Atos n'est désormais plus présent au capital, dévoilera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain. A l'issue du premier trimestre, le management avait réitéré ses prévisions annuelles malgré l'impact de la guerre en Ukraine. Il vise ainsi toujours 8% à 10% de croissance organique en 2022, 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021 et un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.