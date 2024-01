Worldline : l'entrée du Credit Agricole au capital appréciée

(Boursier.com) — Worldline grimpe de 5,2% à 13,8 euros après l'arrivée au tour de table du Crédit Agricole. La banque a annoncé son entrée dans le groupe de paiements à hauteur de 7%. Une prise de participation peu surprenante au regard des derniers bruits de marché, et alors que les deux groupes avaient annoncé, au premier semestre 2023, un projet de partenariat stratégique dans le domaine des services de paiement aux commerçants. Cet investissement " a vocation à renforcer ce partenariat afin de créer un acteur majeur des services de paiements aux commerçants en France ", a précisé le CA.

Le 25 octobre, Worldline a enregistré une chute historique en Bourse, plongeant de 59%, après la révision à la baisse de ses perspectives 2023 et l'abandon de son objectif de croissance pour l'année prochaine. Cet avertissement est venu s'ajouter à une série de mauvaises nouvelles pour le secteur des paiements en Europe, qui est aux prises avec un ralentissement des dépenses de consommation après des années de (très) forte croissance.

Avec 7% du capital, Credit Agricole devient 2ème actionnaire de Worldline, derrière SIX Group (10,7%) et devant BPI (4,5%). Si cette entrée au capital est une marque de confiance et solidifie le partenariat stratégique, l'opération réduit également l'intérêt spéculatif, notamment dans un scénario de rachat par un fonds de PE, note Invest Securities. En revanche, cette entrée au tour de table ne remet pas en cause, selon le broker, le scénario d'une fusion avec NEXI à moyen/long terme. Reste désormais à ce que la revalorisation boursière de Worldline s'enclenche pour que les 2 groupes, et particulièrement le Français, envisage de discuter... Aux cours actuels, Worldline capitalise 3,7 MdsE, contre 9,4 MdsE pour Nexi.