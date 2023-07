Worldline : L'ensemble des objectifs 2023 est confirmé

(Boursier.com) — Worldline a publié un Chiffre d'affaires de 2.242 millions d'euros, en croissance organique de 9,3%, dont +9,4% au T2. L'EBO ressort à 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires (+80 points de base). Le Flux de trésorerie disponible est de 232 millions d'euros, soit 44,7% de conversion de l'EBO.

Le groupe souligne les avancées significatives sur le projet de co-entreprise avec le Crédit Agricole ainsi que la finalisation du processus confirmée avant la fin de l'année 2023, de même que celle de l'acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio. L'ensemble des objectifs 2023 est confirmé.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : " Worldline a réalisé un premier semestre très satisfaisant avec une croissance organique de 9,3%. Soutenue par une solide performance à deux chiffres dans les services de paiement aux commerçants, cette croissance confirme en particulier l'amélioration de notre positionnement concurrentiel résultant de l'intégration progressive d'Ingenico.

Cette forte dynamique de l'activité, associée aux plans d'optimisation des coûts, aux synergies d'intégration et à l'effet de levier opérationnel, a permis au Groupe d'accroître sa marge de 80 points de base, grâce, comme prévu, à une solide amélioration de la rentabilité des services aux commerçants, en dépit des pressions inflationnistes qui ont affecté notre base de coûts. Conformément à notre feuille de route stratégique, nous avons scellé un nouveau partenariat bancaire de premier plan dans les services aux commerçants en entamant des discussions exclusives avec le Crédit Agricole en vue de la création d'une co-entreprise. En combinant la technologie et les produits de pointe de Worldline à la puissance de distribution du Crédit Agricole, nous avons l'ambition commune de créer le futur acteur de référence du marché français, capable de fournir des services de premier ordre à tous les commerçants. Le processus préparatoire post-annonce progresse bien, en ligne avec l'objectif d'une signature dans le courant du troisième trimestre 2023 et d'une finalisation avant la fin de l'année.

Fin mars, nous avons également finalisé l'acquisition des activités de services aux commerçants de Banco Desio en Italie, renforçant ainsi notre présence locale sur le marché italien s'appuyant sur un partenaire solide. Fort d'un bon premier semestre, en ligne avec la feuille de route initiée il y a 2 ans avec l'intégration d'Ingenico, le Groupe confirme ses objectifs 2023 et réaffirme ses ambitions stratégiques visant à faire de Worldline un des leaders de rang mondial dans son secteur tout en participant activement à la consolidation de l'industrie des paiements digitaux."