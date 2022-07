Worldline : L'EBO ressort à 468 millions d'euros

(Boursier.com) — Worldline annonce un chiffre d'affaires de 2,020 MdsE au S1, en croissance organique de +12,6% avec la poursuite de l'accélération de la croissance à +13,5% au T2 2022. L'EBO est à 468 millions d'euros, soit 23,2% du chiffre d'affaires, ce qui correspond à +80 points de base. Le flux de trésorerie disponible est à 229 millions d'euros, soit 49% de conversion de l'EBO.

L'ensemble des objectifs 2022 est confirmé :

-8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires

-100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021

-Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : "Worldline a exécuté un premier semestre très satisfaisant avec une forte croissance organique de +12,6%, accélérant à nouveau au deuxième trimestre et confirmant, 18 mois après le début de l'intégration d'Ingenico, la puissance commerciale de notre nouveau positionnement compétitif. Cette performance a été atteinte en particulier grâce à la croissance très dynamique des Services aux Commerçants avec une progression constante des volumes d'acquisition, une solide augmentation du nombre de commerçants et la signature de nombreux nouveaux grand commerçants et partenariats.

Cette solide tendance commerciale, associée aux plans d'optimisation des coûts, aux synergies d'intégration et au levier opérationnel, a permis au Groupe d'accroitre sa profitabilité de 80 points de base, grâce à une amélioration très significative de la profitabilité des Services aux Commerçants, tel que prévu. En parallèle, nous avons poursuivi l'exécution de nos initiatives stratégique au cours du semestre avec la finalisation de trois acquisitions (Axepta Italie et les activités d'acquisition commerçant d'ANZ en Australie et d'Eurobank en Grèce) qui vont dorénavant contribuer de manière significative à notre succès dans les Services aux Commerçants. Le processus de cession de TSS est en bonne voie et sa finalisation au second semestre de l'année est confirmée. Cela renforcera la flexibilité financière de Worldline pour saisir les opportunités de consolidation présentes dans notre solide pipeline de M&A. Grâce à ce très bon début d'année nous confirmons pleinement nos objectifs annuels pour 2022 et réitérons notre Ambition 2024 visant à faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan

au coeur de l'écosystème européen des paiements".