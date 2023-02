Worldline : L'EBO ressort à 1.133 millions d'euros

(Boursier.com) — Worldline , leader international des services de paiement, présente aujourd'hui ses résultats annuels 2022, marqués par une solide exécution des objectifs annuels avec une croissance organique à deux chiffres, soit un Chiffre d'affaires de 4.364 millions d'euros, en hausse de 10,7% en organique.

L'EBO ressort à 1.133 millions d'euros, soit 26% du chiffre d'affaires, en hausse de 110 points de base. Le flux de trésorerie disponible est de 520 millions d'euros, 45,9% de conversion de l'EBO.

Objectifs annuels 2023

Le groupe anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires; Plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022; 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : "En 2022, bien que confrontée à des difficultés importantes et imprévisibles sur le plan international et géopolitique, Worldline a atteint ou dépassé tous ses objectifs annuels. La croissance particulièrement forte de notre chiffre d'affaires et notre dynamique commerciale démontrent clairement le plein bénéfice du rapprochement avec Ingenico tandis que nous ne sommes qu'à mi-parcours de notre plan d'intégration de quatre ans. Cela s'est également concrétisé par l'amélioration de notre taux de profitabilité et par une solide génération de trésorerie disponible, malgré l'environnement inflationniste.

Parallèlement à cette solide performance opérationnelle, nous avons exécuté notre feuille de route stratégique en finalisant la cession de TSS, ce qui simplifie la structure de notre groupe et améliore considérablement notre bilan. Nous avons également continué à participer activement à la consolidation du marché européen et à développer notre activité de Services aux Commerçants dans des zones géographiques clés. Conformément à notre stratégie produits, nous avons encore enrichi la proposition de valeur de Worldline par des acquisitions ciblées de sociétés technologiques dans le domaine des places de marché et le segment des micro-marchands.

Enfin, soutenus par notre programme Trust 2025, nous avons continué à faire des progrès significatifs vers nos objectifs 2025 dans toutes les dimensions de la RSE, comme en témoignent également les distinctions et notations externes de premier ordre que le Groupe a reçues.

Sur la base de cette bonne année 2022, le groupe réaffirme son ambition pour 2024 ainsi que son projet stratégique de faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan et le principal consolidateur du secteur européen des paiements."