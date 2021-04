Worldline : l'activité terminaux de paiement serait réservée à des fonds

Worldline : l'activité terminaux de paiement serait réservée à des fonds









Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Worldline progresse de 2,5% à 76,1 euros en ce début de semaine sur la place parisienne. Selon les informations de 'L'Agefi', le groupe aurait décidé de céder les activités de terminaux de paiement d'Ingenico à un fonds d'investissement et non pas à un concurrent. "Le mémorandum d'information portant sur ce périmètre de près de 320 millions d'euros d'Ebitda devrait être envoyé dans les prochains jours. Cela dans le but d'obtenir des premières offres d'ici fin mai", souligne l'agence financière.

Une opération qui pourrait rapporter plus de 3 milliards d'euros à Worldline et gonfler ses moyens pour poursuivre sa croissance externe. Jusqu'ici, le spécialiste des paiements électroniques a simplement indiqué mener une revue stratégique de l'activité en question. La finalisation de cet examen devrait avoir lieu avant la fin de l'année.

A la suite de la publication annuelle de la société, Gilles Grapinet, le patron de Worldline, avait souligné que la société restait "très active" dans la recherche d'opportunités de consolidation dans le secteur alors que le passage aux paiements numériques s'accélère avec la crise liée au Covid-19. Worldline n'a "aucune contrainte" et dispose d'un "très large éventail" d'options pour financer des acquisitions, des "opérations de toutes tailles" étant envisageables, avait précisé le dirigeant.