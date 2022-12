Worldline : JP Morgan plombe le titre

(Boursier.com) — Début de séance bien rouge pour Worldline qui abandonne 2,6% à 41,6 euros. Il faut dire que JP Morgan a dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 59 à 55 euros. La banque explique que le groupe devrait faire face à des comparables plus difficiles en 2023, et voit des risques pour la croissance de la branche services marchands compte tenu d'un contexte macroéconomique difficile et d'une contribution moindre des compagnies aériennes. Adyen est désormais le premier choix du broker dans le secteur en raison d'une présence mondiale plus diversifiée et d'attentes du marché ayant baissé.