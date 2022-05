Worldline investit le Metaverse pour offrir une expérience d'achat alliant mondes réel et virtuel

(Boursier.com) — Worldline compte parmi les premières entreprises de son secteur à se lancer dans le Metaverse avec un showroom virtuel dédié. Worldline ambitionne de faire le lien entre mondes virtuel et réel pour les acteurs du commerce en ligne, leur donnant ainsi accès à l'immense potentiel du Metaverse.

Le showroom Worldline Metaverse, inauguré en mars 2022, constitue un pilier clef de la stratégie de déploiement de Worldline dans le Metaverse, considéré comme le nouveau canal des interactions sociales et commerciales innovantes en ligne, et appelé à se développer toujours plus avec l'essor du Web 3.0. Le showroom Worldline est intégré à Decentraland, dans la Crypto Valley. S'appuyant sur cette localisation centrale et très fréquentée, Worldline permettra ainsi à son réseau de commerçants de se lancer dans le Metaverse grâce à sa plate-forme, tout en leur apportant valeur ajoutée et visibilité.

Pour se développer, le Metaverse a besoin d'un écosystème de paiements solide et flexible permettant aux utilisateurs de naviguer facilement entre les moyens de paiement des mondes physique et virtuel. En complément du lancement de ce showroom, Worldline continuera d'investir et de consacrer des moyens importants au développement et à la distribution de nouveaux produits liés au Metaverse, spécialement conçus pour répondre aux besoins des commerçants désireux de s'implanter dans les mondes virtuels en 3D et de s'y développer. À titre d'exemple, des boutiques en marque blanche sont installées dans le Metaverse avec des accès de paiement directs vers toutes les solutions de paiement de Worldline, réunissant ainsi les écosystèmes de paiement réel et virtuel dans un même univers sécurisé.

Le showroom Worldline Metaverse propose d'ores et déjà plusieurs spécificités innovantes :

-L'espace " Commerçant du mois ", positionné au coeur de l'espace virtuel de Worldline, qui valorise un commerçant et son nouveau produit, lequel pourra ensuite être acheté directement via la solution de paiement Worldline ;

-Un espace café fonctionnant avec PAYONE, la co-entreprise de Worldline et des caisses d'épargne allemandes (DSV), marque phare des services aux commerçants en Allemagne et en Autriche. Ce lieu propice aux interactions sociales et aux rencontres informelles facilitera les échanges entre les utilisateurs, Worldline et les commerçants ;

-Une scène virtuelle permettant d'accueillir des présentations virtuelles de produits et des échanges avec les utilisateurs de Decentraland ;

-Le soutien à des oeuvres caritatives, au premier rang desquelles l'aide à l'Ukraine, par le biais d'ONG reconnues. Alors que la responsabilité sociale constitue une préoccupation majeure pour Worldline, la société met un point d'honneur à secourir ceux qui sont dans le besoin.

Le Metaverse ouvre indéniablement des perspectives inédites pour les commerçants comme pour leurs clients. La solution mise au point par Worldline et son partenaire pour le traitement des cryptomonnaies, Bitcoin Suisse, vise à faciliter l'immersion des commerçants dans un espace aussi nouveau que prometteur. À titre d'exemple, on ne peut acheter des biens et services dans le Metaverse qu'avec la cryptomonnaie propre à l'exploitant du Metaverse. Le showroom de Worldline permet aux consommateurs finaux de payer des biens et services même s'ils ne détiennent pas personnellement la cryptomonnaie en question. Cette solution offre ainsi une expérience d'achat plus simple et optimisée, aussi bien au profit du portefeuille de commerçants de Worldline que de leurs clients.

Pour Sascha Muenger, Expert Metaverse chez Worldline : "L'innovation technologique fait partie intégrante de l'ADN de Worldline. Le Metaverse, et plus généralement le Web 3.0, constituent sans nul doute la prochaine étape du développement d'Internet, et nous devons impérativement être à même de saisir les opportunités qu'offrira ce monde virtuel. Notre stratégie dans ce domaine suppose également d'en faciliter l'accès à nos commerçants et à leurs clients, en proposant une expérience de paiement fluide et sécurisée dans le Metaverse."

Des opportunités stratégiques pour Worldline et ses clients commerçants

Internet, ou le Web 2.0 sous sa forme actuelle, représente pour des millions de personnes le premier point d'accès à l'information et aux services, à la communication et aux relations sociales, ou à l'achat de biens en général. Le Metaverse, associé au développement du Web 3.0, doit répliquer la proposition de valeur d'Internet en l'enrichissant - et c'est le point clef - d'une couche immersive en trois dimensions.

Le Metaverse vient bousculer et abolir les frontières du monde du e-commerce. Il permettra aux consommateurs de faire leurs achats dans un monde virtuel depuis n'importe quel endroit dans le monde, tout en bénéficiant de systèmes de paiement virtuel intégrés. Cette nouvelle expérience commerciale dématérialisée offre la possibilité de démocratiser l'accès aux biens et aux services, sur la base d'une approche radicalement nouvelle.

En tant qu'acteur clé du secteur des paiements, Worldline exploitera ce nouvel univers commercial innovant au profit de ses clients commerçants, contribuant ainsi à abolir la frontière entre le Metaverse et le monde réel, et à illustrer le potentiel de la technologie du Web 3.0 appliquée aux mondes virtuels en 3D. À terme, Worldline ambitionne de s'affirmer comme un prestataire de référence dans les transactions commerciales et les paiements dans le Metaverse.