Worldline : intégration de la solution Worldline Hospitality Suite avec Oracle Hospitality Cloud

(Boursier.com) — Worldline annonce avoir obtenu la validation par Oracle pour l'intégration de sa solution Worldline Hospitality Suite avec Oracle Hospitality Cloud, principal fournisseur de systèmes de gestion des établissements hôteliers et des points de vente (POS), afin de proposer une solution de paiement omnicanale complète dédiée au secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Worldline Hospitality Suite a été conçue pour optimiser l'expérience utilisateur pour les clients des hôtels tout en améliorant la facilité d'utilisation et l'efficacité du personnel.

Worldline Hospitality Suite inclut des solutions de paiement basées sur le cloud et intégrées au système de gestion Oracle OPERA Cloud Property Management System (PMS). Cette offre complète de services comprend l'acceptation des paiements en point de vente et en ligne, les services d'acquisition et la conversion dynamique des devises (DCC). Elle a été conçue pour répondre à différents cas d'usage dans le secteur de l'hôtellerie, quelle que soit la taille de l'établissement, de la pré-autorisation au moment de l'enregistrement à la facturation ultérieure en cas d'annulation tardive ou de non-présentation des clients. En s'appuyant sur une passerelle de paiement solide, la solution répond aux besoins des clients sur tous les canaux de distribution, dans 27 pays, y compris les parcours clients omnicanaux, grâce à ses services de tokenisation.

L'intégration de Worldline avec Oracle Hospitality OPERA Cloud PMS, disponible sur Oracle Cloud Marketplace, simplifie la gestion des activités pour les hôteliers en leur permettant de faire évoluer et de développer leurs solutions de paiement sans adaptation ou certification supplémentaire. La rentabilité et les ventes sont optimisées tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Les hôtels offrent ainsi une expérience client améliorée grâce à l'acceptation des principales cartes de paiement et des méthodes de paiement alternatives, ainsi que de la conversion dynamique des devises (DCC) pour optimiser les frais de paiement et assurer la transparence des transactions. L'efficacité opérationnelle est également accrue, grâce à l'intégration de la solution directement avec les systèmes de gestion et à un processus de réconciliation simple.