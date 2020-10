Worldline / Ingenico : mise en place des programmes d'intégration et de synergies

Worldline / Ingenico : mise en place des programmes d'intégration et de synergies









Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Dans le mouvement du rapprochement avec Ingenico et du changement de gouvernance, Worldline se dit prêt à fonctionner comme une seule et même entreprise avec Ingenico, dès le 2 novembre. La mise en oeuvre des programmes d'intégration et de synergies est désormais possible.

En particulier, la nouvelle organisation, prévoit notamment une refonte de l'organigramme opérationnel des Services aux Commerçants et la création d'une Ligne de Services Mondiale dédiée aux Solutions & Services de Terminaux (Terminal Solutions & Services).

La mise en oeuvre des plans de synergies est prête à démarrer immédiatement après la réalisation de l'opération. L'objectif, présenté le 3 février, de fournir environ 250 millions d'euros de synergies est pleinement confirmé.

Les principaux leviers de synergie sont : l'optimisation des coûts des fonctions supports ; la convergence des plateformes et solutions techniques ; l'application des meilleures pratiques en matière d'optimisation des coûts ; et la vente croisée de produits rendue possible par une nouvelle organisation commerciale par secteur d'activité.

Revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement

Dans ce contexte, le Groupe lance maintenant la revue stratégique de son activité de terminaux de paiement, désormais renommée Solutions & Services de Terminaux (SST).

Afin d'accélérer la transformation de cette Ligne de Services Mondiale vers un modèle commercial basé sur le cloud et facturé à l'usage (Payment Platform as a Service - PPaaS), un examen des alternatives stratégiques disponibles pour SST sera entrepris afin d'assurer les meilleures perspectives de développement à long terme de l'activité, dans le meilleur intérêt de ses clients, employés et actionnaires.

Worldline pense pouvoir mener à son terme cette revue stratégique en 2021.