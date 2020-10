Worldline / Ingenico : feu vert de la commission européenne au projet d'acquisition

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline et Ingenico ont obtenu, le 30 septembre l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition d'Ingenico. Cette autorisation est assortie de l'engagement de Worldline de procéder à des cessions limitées à quelques portefeuilles de contrats d'acquisition commerçants d'Ingenico en Autriche et en Belgique et de Worldline au Luxembourg, représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions d'euros.

Ces engagements de cession, limités aux quelques marchés sur lesquels le groupe combiné aurait bénéficié, selon la Commission européenne, d'une position très importante, reflètent la grande complémentarité des deux groupes et sont cohérents avec les estimations préliminaires.

En conséquence de la réception de cette décision, qui constitue la dernière autorisation attendue de l'opération, l'Autorité des marchés financiers fera connaître la date de la clôture de l'offre publique visant les titres Ingenico.