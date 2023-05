Worldline, HEC Paris et la Fondation HEC s'associent pour explorer l'avenir des paiements

(Boursier.com) — Forts d'une collaboration de longue date, Worldline, leader des paiements en Europe, HEC Paris et la Fondation HEC poursuivent leur coopération avec la création de la Chaire "The Future of Money". Prévu pour une durée de trois ans, ce partenariat a pour vocation de développer les connaissances autour des paiements par le biais de la recherche et de l'enseignement et de former les futurs talents du secteur. Cette Chaire sera dirigée par David Restrepo Amariles, professeur associé de droit et intelligence artificielle à HEC Paris et titulaire depuis 2019 du cours 'The Future of Money: Innovations and Policy'.

Le professeur Restrepo coordonnera les travaux de recherche sur des sujets autour de l'innovation dans les paiements et les monnaies numériques, les infrastructures et l'écosystème technologique des paiements, la réglementation, l'analyse de données et les nouveaux modèles d'affaires dans l'industrie des paiements.

Ces recherches ont pour ambition la publication dans des revues académiques de premier plan, le développement des prototypes, la rédaction d'articles dans des médias, d'études de cas, et l'organisation de conférences internationales. Ce partenariat donnera l'occasion à Worldline de participer à trois cours électifs de niveau master dispensés au sein d'HEC Paris sur le sujet "The Future of Money and Payments".

Des experts de Worldline interviendront sur différentes thématiques, s'appuyant sur des cas d'usage concrets développés par le groupe. Ces électifs sont axés sur la technologie, la stratégie digitale et la réglementation de la monnaie et des paiements et sont proposés au sein du programme CEMS International Business Master in Management, du programme Digital Business et du LLM en Droit et Management International.

Cette Chaire donnera également lieu à la création d'un Certificat d'enseignement inédit dans l'industrie des paiements "The Future of Money and Payments" qui sera proposé aux étudiants de dernière année de Master, des programmes MBA et Executive MBA dès le printemps 2024.