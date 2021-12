Worldline : grosse sortie de route

(Boursier.com) — Worldline chute de près de 7% à 45,8 euros sur la place parisienne, au plus bas depuis mars 2020. Certains observateurs attribuent ce décrochage aux craintes liées à la mise en place de mesures plus restrictives pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Des dispositions qui pourraient pénaliser l'activité de la société de paiements. Néanmoins, beaucoup jugent cette réaction du marché excessive, à l'image d'Alphavalue ('achat').

L'exposition de Worldline à la consommation en ligne en tant que part des revenus totaux reste faible par rapport à ses pairs Adyen et Nexi, explique l'analyste. La peur d'un confinement "pèse évidemment sur la performance boursière" car Worldline a de nombreux clients dans l'industrie des loisirs et des loisirs, par exemple des bars et des restaurants, et de nouvelles fermetures signifieraient que toutes ces ventes ne seraient pas transférées en ligne. Néanmoins, la baisse du titre paraît exagérée, selon le spécialiste.