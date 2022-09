Worldline : grimpe dans le sillage de Nexi

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Worldline bondit de 4% à 43,8 euros en matinée sur la place parisienne. Le groupe français grimpe dans le sillage du spécialiste italien des paiements Nexi (+5,6%) qui a annoncé prévoir une génération de trésorerie excédentaire d'environ 2,8 milliards d'euros la période 2023-2025. Une manne qu'il prévoit d'utiliser pour des fusions et acquisitions ou pour restituer de l'argent aux actionnaires.

Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique, la société milanaise table sur une croissance annuelle moyenne des revenus de 9% entre 2021 et 2025, à environ 4,2 milliards d'euros, avec une augmentation annuelle de 14% du bénéfice de base sur la même période. "Les objectifs sont supérieurs au consensus et impliquent un profil de croissance solide pour le chiffre d'affaires et le résultat net, couplé à un fort désendettement", affirme l'analyste d'Equita, Gianmarco Bonacina. L'ambition de Nexi d'augmenter le bénéfice par action normalisé de 20% par an jusqu'en 2025 se compare à une prévision de marché de 14%.

"Le marché européen des paiements est complexe et fragmenté, et nous l'aimons", a déclaré le PDG de Nexi, Paolo Bertoluzzo.