Worldline grimpe dans le sillage d'Adyen

(Boursier.com) — Worldline avance de 3,5% à 13,5 euros en matinée, soutenu par la flambée d'Adyen. Le spécialiste néerlandais du paiement numérique s'envole de 30% à Amsterdam, dopé par l'annonce de ventes bien meilleures que prévu et la présentation de nouveaux objectifs de moyen terme plus réalistes et crédibles, selon les analystes. La firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 413,6 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 22% en glissement annuel, et réduit son objectif de croissance annuelle à moyen terme de son chiffre d'affaires net entre 20 et 29% ("low-to-high-twenties"). Adyen avait surpris la communauté financière cet été en lançant un avertissement sur résultats et s'était alors effondré en Bourse.

Berenberg indique que le troisième trimestre est "meilleur que prévu", ajoutant que "les prévisions financières pour 2026 deviennent plus réalistes". "Bien que la fourchette des prévisions de chiffre d'affaires soit encore large, nous pensons que l'objectif d'expansion de la marge d'Ebitda est réalisable d'ici 2026, d'autant plus que la société compte ralentir le recrutement après ce cycle d'investissement".

Stifel parle d'une publication rassurante alors que la croissance des revenus s'est accélérée. Associée à des plans d'embauche réduits, la mise à jour apporte un soulagement significatif aux investisseurs. De plus, les orientations à moyen terme assorties d'un calendrier - bien qu'en baisse par rapport aux objectifs antérieurs - offrent une visibilité crédible. Enfin, Bernstein explique que la journée investisseurs marque un " changement de narratif " : Adyen a tenu compte des commentaires des investisseurs et a fait part de son intention de partager des mises à jour trimestrielles au cours de l'année à venir afin d'améliorer la visibilité.