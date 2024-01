Worldline : frémissement justifié ?

(Boursier.com) — Worldline remonte de 0,8% ce matin à 13,2 euros dans un marché toujours actif, après avoir perdu 16% depuis le début de l'année. Le groupe aurait retenu Morgan Stanley et Rothschild pour le conseiller sur sa stratégie de défense contre l'activisme, indique Reuters. Il s'agit de rassurer les marchés et d'éviter par ailleurs une prise de contrôle hostile après le plongeon du cours. Des sources proches du dossier citées par l'agence affirment que les conseillers de Worldline ont commencé à contacter des investisseurs potentiels la semaine dernière, notamment des institutions financières françaises, des fonds de pension et des fonds souverains, en vue de prendre une participation minoritaire, avec une possibilité de vente d'actifs une fois que la société aura sécurisé un investisseur de référence. Selon les sources, Worldline se concentre actuellement sur les changements de direction et sur la recherche d'un remplaçant pour le président Bernard Bourigeaud, tandis qu'une offre d'achat amicale formulée par un acquéreur acceptable pour le gouvernement français pourrait également être étudiée, bien que cela soit actuellement peu probable.