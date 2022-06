Worldline finalise l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank

(Boursier.com) — Worldline annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank dans le cadre de sa stratégie de consolidation européenne. Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) est un acquéreur de cartes important sur le très dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays. EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7 milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190.000 points de vente. La société sert un portefeuille diversifié et de grande qualité de 123.000 marchands, dont plus de 50% sont des PME en termes de MSV.

Cette acquisition représente pour Worldline une opportunité de développement important de ses activités de Services aux Commerçants sur ce marché dynamique du sud de l'Europe, toujours tiré par le passage de l'argent liquide à la carte avec un taux d'adoption des paiements électroniques important et un fort développement du commerce en ligne. Par ailleurs, l'exposition à l'économie grecque, soutenue par l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, offre des opportunités de croissance supplémentaires.

Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par l'adoption par les consommateurs de nombreuses méthodes de paiement innovantes, EBMA constitue un actif idéal pour poursuivre le déploiement des solutions et services à valeur de Worldline sur le marché grec et offrir des services de paiement de bout en bout, en s'appuyant sur le réseau d'acceptance de Cardlink (acquis en 2021).

Dans le cadre de la transaction, Worldline et Eurobank s'engagent dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire d'Eurobank en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer aux commerçants physiques et en ligne les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d'EBMA.

En tant que leader européen des paiements, Worldline continue d'exécuter sa stratégique en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur afin d'accroître sa taille, sa portée et sa présence directe dans un nombre croissant de pays en partenariat avec les meilleures institutions financières locales.