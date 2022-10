Worldline finalise l'acquisition de SoftPos.eu

(Boursier.com) — Worldline annonce, ce 26 octobre, le 'closing' de l'acquisition de 55% du capital de SoftPos.eu, une fintech basée à Varsovie qui transforme les appareils mobiles sous Android en terminaux de paiement sécurisés. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Worldline de fournir des solutions de paiement adaptées à toutes les formes de commerce et servir les ambitions commerciales de ses clients.

La société SoftPos.eu a été créée en 2019 par deux entrepreneurs de l'industrie des paiements en Pologne. En ligne avec sa stratégie, Worldline se rapproche de nouveaux acteurs proches de son activité principale pour créer toujours plus de valeur, en acquérant technologies et produits. Outre SoftPos.eu, plusieurs partenariats ont ainsi été lancés générant une création de valeur substantielle.

Worldline est fermement convaincu de la valeur ajoutée de la fintech en termes de commercialisation et de développement produit, et de son rôle complémentaire essentiel à la gamme de solutions existantes du Groupe pour les commerçants. Grâce à la technologie de SoftPos.eu, Worldline optimisera son large portefeuille d'activités depuis l'intégration jusqu'à l'acquisition, et améliorera la valeur pour ses clients dans toutes les verticales de marché.

Lancement de 'Worldline Tap on Mobile'

Fondé sur le savoir-faire de SoftPos.eu, Worldline lance un nouveau produit à l'international : 'Worldline Tap on Mobile'. Il s'agit d'une solution de bout en bout, basée sur une application Android, permettant à tous les commerçants de toutes tailles, d'accepter des paiements à l'aide d'un smartphone, d'une tablette, ou d'un terminal professionnel, les clients n'ayant qu'à "taper" leur carte bancaire sur l'appareil mobile concerné. La solution a été conçue pour accepter le paiement de petits montants sans contact ou des montants plus élevés avec l'insertion du code PIN sur l'écran du terminal mobile. Worldline Tap on Mobile est la première application de paiements certifiée par Zebra Technologies, le leader mondial dans le domaine de l'intelligence des actifs d'entreprise, qui fournit des terminaux mobiles destinés à un large éventail de verticales de marché.