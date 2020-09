Worldline finalise l'acquisition de sa participation dans GoPay

(Boursier.com) — Worldline a finalisé l'acquisition de 53% de GoPay, leader des services d'agrégation de paiement en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) en République Tchèque.

GoPay a généré environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et un EBO (Excédent Brut Opérationnel) d'environ 2 ME. La société emploie 45 personnes et gère les paiements en ligne d'environ 10.000 e-shops en République Tchèque, avec une présence en Slovaquie, en Pologne et en Hongrie.

La proposition de valeur de GoPay est basée sur un moteur d'agrégation de paiement de haute qualité, adapté aux besoins des petites entreprises et offrant une large gamme de moyens de paiement locaux.

Avec cette acquisition, Worldline, saisit une opportunité pour développer son activité 'online payment collecting' sur le marché en forte croissance d'Europe de l'Est. Worldline améliore aussi son expertise locale de 'go-to-market digital' tout en renforçant sa position concurrentielle en République Tchèque et son partenariat avec Komercni Banka.

Avec un historique de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une profitabilité solide, GoPay va contribue au renforcement du profil financier de la division Services aux Commerçants de Worldline.

Le fondateur et directeur actuel de GoPay, Pavel Schwarz, va continuer à être totalement impliqué dans les opérations quotidiennes de la société et jouera un rôle clé au service du développement produit, et de la réalisation des synergies et du plan d'affaires ambitieux.

En 2022, Worldline aura la possibilité d'acquérir les 47% du capital de GoPay restants.