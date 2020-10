Worldline : évolution du Conseil d'administration

Worldline : évolution du Conseil d'administration









(Boursier.com) — A la suite de la prise de contrôle d'Ingenico par Worldline, la composition du Conseil d'administration de Worldline et de ses comités a été modifiée au cours d'une réunion tenue ce jour.

L'accord de rapprochement conclu le 2 février 2020 entre Worldline et Ingenico prévoyait que le Conseil d'administration de Worldline, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, désigne Bernard Bourigeaud en tant que Président du Conseil d'administration, avec une dissociation des fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration.

Le Conseil ayant été informé par Bernard Bourigeaud que, pour des raisons personnelles, celui-ci ne pourrait temporairement pas assumer les fonctions de Président du Conseil d'administration, il a décidé, en accord avec le Conseil d'administration d'Ingenico, de différer l'examen de la dissociation jusqu'au moment où les contraintes personnelles de Bernard Bourigeaud seraient levées. Si celles-ci venaient à ne pas être levées à la fin du 1er trimestre 2021, le Conseil d'administration réexaminera le mode de gouvernance de la société dans le cadre de la préparation de l'assemblée générale 2021.

Gilles Grapinet aux commandes

Dans l'attente, le Conseil d'administration a décidé de maintenir unifiées les fonctions de Président-Directeur Général de Gilles Grapinet, estimant que ce mode de gouvernance serait le mieux à même de tenir compte des circonstances imprévues concernant Bernard Bourigeaud.

Marc-Henri Desportes, qui conserve ses fonctions de Directeur Général Délégué de Worldline, devient par ailleurs Directeur Général d'Ingenico.

Nouveau Conseil d'administration

Les administrateurs d'Ingenico avant le règlement-livraison de l'offre nommés par l'assemblée générale Annuelle de Worldline du 9 juin 2020, sous condition suspensive de la réalisation de l'acquisition du contrôle d'Ingenico, ont à présent rejoint le Conseil d'administration de Worldline, et notamment Mmes Agnès Audier, Caroline Parot et Nazan Somer Özelgin et Messieurs Bernard Bourigeaud, Thierry Sommelet (désigné sur proposition de Bpifrance Participations) et Dr. Michael Stollarz (désigné sur proposition de Deutscher Sparkassen Verlag GmbH ; DSV) de même que Gilles Arditti, ancien administrateur au sein de Worldline.

Le Conseil d'administration de Worldline est à présent composé de 18 administrateurs, d'un censeur, et d'un représentant du Comité Social et Economique de Worldline ; comme suit :

- Gilles Grapinet, Président-Directeur Général

- Bernard Bourigeaud (Administrateur indépendant),

- Lorenz von Habsburg Lothringen, Giulia Fitzpatrick et Daniel Schmucki (désignés sur proposition de SIX Group AG),

- Thierry Sommelet (désigné sur proposition de Bpifrance Participations) (Administrateur indépendant),

- Dr. Michael Stollarz (désigné sur proposition de DSV),

- Georges Pauget, Administrateur Référent (Administrateur indépendant),

- Agnès Audier (Administrateur indépendant),

- Mette Kamsvåg (Administrateur indépendant),

- Danielle Lagarde (Administrateur indépendant),

- Caroline Parot (Administrateur indépendant),

- Nazan Somer Ozelgin (Administrateur indépendant),

- Susan M. Tolson (Administrateur indépendant),

- Aldo Cardoso (Administrateur indépendant),

- Luc Rémont (Administrateur indépendant),

- Gilles Arditti,

- Marie-Christine Lebert, administratrice représentant les salariés,

- Jos Dijsselhof (censeur, désigné sur proposition de SIX Group AG) ; et

- Julie Noir de Chazournes (assiste aux Conseils d'administration en qualité de représentante du Comité Social et Economique de Worldline).

Il est rappelé que l'Assemblée générale annuelle de Worldline du 9 juin 2020 a approuvé les modifications statutaires permettant la nomination d'un 2e administrateur représentant les salariés (46ème résolution) qui doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l'Assemblée.