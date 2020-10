Worldline : évolution de la gouvernance d'Ingenico

(Boursier.com) — Worldline a fait connaître à Ingenico son souhait de modifier la composition du Conseil d'administration d'Ingenico en vue de refléter son appartenance au groupe Worldline à compter du 28 octobre, conformément à ce qui était envisagé aux termes de l'accord de rapprochement. Le Conseil d'administration d'Ingenico Group s'est donc réuni, pour prendre acte du changement de contrôle de la société, Worldline détenant désormais 88,64% du capital représentant au moins 83,2% des droits de vote d'Ingenico et de 99,57% des OCEANEs en circulation.

Nicolas Huss a remis ses mandats de Directeur général et d'administrateur d'Ingenico à la disposition du Conseil. Il avait été chargé par le Conseil d'administration, en novembre 2018, de procéder à la réorganisation et la restructuration d'Ingenico afin de relancer le Groupe. Sous sa direction, les mesures prises ont permis de redynamiser les activités B&A et d'accélérer le développement des activités Retail, établissant une stratégie claire au travers du plan Fit for Growth, conduisant à une amélioration des résultats et à la revalorisation du cours de l'action de l'entreprise.

Le Conseil d'administration a remercié Nicolas Huss pour sa contribution importante au redressement du Groupe Ingenico et à la conclusion de l'accord de rapprochement avec Worldline conduisant à la construction du 4e acteur mondial de l'industrie des paiements .

Ainsi, le Conseil d'administration d'Ingenico a pris acte des démissions de Mmes Agnès Audier, Diaa Elyaacoubi, Caroline Parot, Nazan Somer Özelgin et Monsieur Thierry Sommelet, administrateurs indépendants, de MM. Nicolas Huss, Bernard Bourigeaud, Xavier Moreno, Michael Stollarz, Elie Vannier, administrateurs non indépendants, ainsi que du départ d'Arnaud Lucien, administrateur représentant les salariés.

Le Conseil d'administration a été recomposé, et la direction générale a été modifiée. Le Conseil d'administration d'Ingenico, sur recommandation favorable du Comité des Nominations, Rémunérations et Gouvernance, le Conseil d'Administration d'Ingenico est désormais composé comme suit :

- Gilles Grapinet, Président

- Eric Heurtaux

- Claude France

- Sophie Stabile (Administrateur indépendant), et

- Jean-François Rambicur (Administrateur indépendant).

Le Conseil d'administration a décidé de confier à Marc-Henri Desportes, Directeur général délégué de Worldline, la direction générale de la société, conservant ainsi le mode de gouvernance actuel d'Ingenico de dissociation entre les fonctions de Président et celles de Directeur général.

Enfin, le Conseil a modifié la composition de ses comités, après les avoir renommés, comme suit : Eric Heurtaux et Jean-François Rambicur rejoignent le Comité des Comptes dont Mme Sophie Stabile prend la présidence.

Mme Sophie Stabile est rejointe au Comité des Nominations et des Rémunérations par Eric Heurtaux et Jean-François Rambicur qui en est nommé président.

Le Comité Stratégie et Investissements est désormais constitué de Gilles Grapinet (Président), de Jean-François Rambicur et Sophie Stabile.