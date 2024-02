Worldline étend son partenariat avec BNP Paribas Fortis pour offrir des solutions d'émission de premier ordre et orientées client

(Boursier.com) — Worldline , un leader mondial des services de paiement, étend son partenariat avec BNP Paribas Fortis, la filiale belge de la banque multinationale française et fournisseur de services financiers, BNP Paribas.

La présente extension, de 5 ans minimum, concerne la fourniture de solutions d'émission de cartes de premier ordre et centrées sur le client.

Worldline fournit une large gamme de services d'émission à BNP Paribas Fortis, couvrant entre autres les schémas de paiement locaux et internationaux pour les cartes de débit et crédit, différents types de paiement, notamment en points de vente, en e-commerce et via smartphone, ainsi que des services à la clientèle tels que la gestion des litiges, de la fraude et le blocage des cartes.

La relation entre Worldline et BNP Paribas Fortis repose sur la confiance et une compréhension approfondie de l'infrastructure de BNP Paribas Fortis, de ses plates-formes clients et de ses objectifs innovants. Grâce à ce partenariat, Worldline continuera à soutenir les initiatives stratégiques de BNP Paribas Fortis et la livraison des projets de mise en conformité afin de garantir des résultats qualitatifs et quantitatifs.

Alessandro Baroni, directeur de Worldline Financial Services, a déclaré : "Nous sommes fiers que BNP Paribas Fortis ait accepté d'étendre notre partenariat, car il s'agit d'une marque de confiance évidente. En nous engageant à améliorer encore notre offre de services et à consolider notre présence à la pointe de l'innovation dans le domaine des services financiers, nous sommes en mesure d'offrir un service de qualité à nos clients."