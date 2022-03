Worldline étend 'Scan & Go' à 9 magasins Carrefour Proximité

(Boursier.com) — Worldline a étendu Scan & Go à 9 magasins Carrefour Proximité en mars 2022. Ces deux dernières années ont accéléré les évolutions dans lesquelles Worldline était déjà activement engagé, conduisant à davantage de paiements numériques et à l'essor du e-commerce... En France, l'utilisation du paiement mobile a doublé ces deux dernières années et un Français sur deux envisage d'utiliser son smartphone pour le paiement en magasin. En parallèle, 76% des consommateurs renoncent à l'achat d'un article s'ils doivent patienter trop longtemps en caisse.

Une expérience innovante et sûre pour les commerçants

La collaboration entre Worldline et la branche proximité de Carrefour vient répondre aux nouveaux défis des parcours clients, avec des consommateurs toujours plus exigeants sur leur expérience en magasin et dans un secteur des paiements lui-même en constante évolution.

La solution développée par Worldline sécurise en toute confiance les ventes des 'retailers', tout en répondant aux nouvelles attentes du marché et en réduisant la frustration des consommateurs.

Une solution simple qui améliore le parcours d'achat des consommateurs

Scan & Go, qui s'appuie sur la solution WL Scan & Pay, est une application de self-scanning en magasin. Pour la toute première fois, les clients de Carrefour Proximité peuvent faire leurs courses en complète autonomie dans plusieurs magasins de la chaîne en utilisant une application web qui s'ouvre en quelques secondes dans n'importe quel navigateur mobile et sans téléchargement. Cette application fonctionne avec un mode hors-ligne pendant toute la durée du shopping. Une connexion Internet n'est nécessaire qu'au moment du paiement. Le parcours du client se déroule en quatre étapes sur son smartphone :

-Scan d'un QR Code à l'entrée du magasin pour accéder à l'application web

-Scan des articles choisis par le client

-Paiement sur smartphone

-Présentation du reçu de paiement à la sortie du magasin

L'application est simple à utiliser, pratique et ne nécessite pas de passage à la caisse, une solution innovante qui permet de répondre aux attentes des consommateurs.

Pour Eric Thomas, Chef de projets - Coordination des SI chez Carrefour Proximité : "Notre façon de consommer et de payer des biens et des services a radicalement changé. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer une révolution qui était déjà en marche, et le paiement sans contact ou avec son mobile deviennent des services incontournables pour les clients de ces magasins."

"Worldline est heureux et fier d'accompagner Carrefour Proximité dans la mise en place d'outils numériques capable de répondre aux attentes de ses clients et de sécuriser leurs paiements" souligne Ariane Pottlitzer, Directrice de l'unité d'affaires Digital Services & Products chez Worldline.