Worldline et Neonomics signent un partenariat d'Open Banking à long terme

(Boursier.com) — Worldline , un leader mondial des services de paiement, et Neonomics ont signé un accord de partenariat commercial afin d'enrichir leurs offres en Open Banking en Europe. Grâce à ce partenariat avec Neonomics, Worldline va désormais étendre ses paiements "compte à compte" et garantir l'agrégation des données dans les pays nordiques, dont la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande.

Neonomics bénéficiera pour sa part de la solide position de Worldline comme partenaire de choix de nombreuses entreprises leader dans leur secteur ainsi que de son important réseau d'Open Banking en Europe. Les deux sociétés sont ainsi en passe de devenir les tout premiers fournisseurs spécialisés d'API DSP2 à l'échelle européenne, au profit d'un large réseau de commerçants, de banques et d'acquéreurs.

Création d'un écosystème performant d'Open Banking

Il est essentiel de pouvoir compter sur une connectivité de grande qualité pour exploiter tout le potentiel de l'Open Banking. Les deux sociétés privilégient, à cet égard, une connectivité avec les banques exclusivement basée sur des interfaces de programmation d'applications (API) conformes à la deuxième directive européenne sur les paiements (DSP2). Le regroupement des deux entreprises permettra de fédérer près de 3 500 établissements bancaires dans 22 pays à travers l'Europe. Grâce à ce partenariat avec Neonomics, l'infrastructure de paiements et de données d'Open Banking de Worldline s'étend aux banques de l'ensemble de la région nordique. Neonomics élargira pour sa part sa couverture à plusieurs grands marchés européens supplémentaires répondant ainsi aux besoins des clients existants tout en respectant les procédures d'agréments réglementaires nécessaires.

Grâce à son vaste réseau, Worldline est en mesure de répondre à de nombreux cas d'usage, comme ceux portant sur la connaissance des crédits, les paiements liés aux comptes et les services bancaires durables, permettant à des prestataires tiers de créer rapidement et efficacement des propositions de valeur pour leurs clients. Le partenariat permet également à Worldline de proposer à ses commerçants, banques et acquéreurs de l'ensemble de la région nordique un accès aux données financières agrégées et aux paiements compte à compte.

L'utilisation des interfaces API de Neonomics offre à Worldline le double avantage d'étendre sa couverture géographique en Europe et de bénéficier d'un court délai de mise sur le marché pour ses produits et solutions. L'interaction de ces partenaires constitue une composante essentielle d'un écosystème performant d'Open Banking, dont bénéficieront les acteurs de l'industrie européenne des paiements.

Michael Steinbach, directeur de l'activité Services financiers chez Worldline explique : "Nous nous félicitons de la conclusion de ce partenariat avec Neonomics, qui dispose de l'une des plateformes les plus robustes d'API bancaires unifiées, avec des installations techniques répondant au besoin qui est le nôtre de travailler avec des partenaires pouvant offrir des services hautement sécurisés dans l'environnement réglementaire d'aujourd'hui comme de demain. En conjuguant nos efforts, nous pouvons faire de l'Open Banking une offre paneuropéenne toujours plus large, contribuant à la rationalisation des paiements et permettant l'accès aux données de compte bancaire".