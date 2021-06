Worldline et Klarna élargissent leur offre de paiement à travers l'Europe

(Boursier.com) — Worldline , numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, a conclu un partenariat stratégique avec Klarna, leader mondial des services de paiement et d'achat. Ce partenariat permettra de proposer les solutions de paiement en ligne de Klarna à un nombre encore plus important de commerçants européens.

Cette expansion se fonde sur un déploiement initial fructueux du partenariat dans les pays nordiques, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et plus récemment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Désormais, ce sont les commerçants français qui auront la possibilité de mettre en place une expérience de paiement fluide via Klarna, grâce à l'option de paiement proposée par l'entreprise suédoise "Payer en 3 fois".

Les solutions de paiement Klarna permettent aux commerçants d'offrir à leurs clients plus de flexibilité, de transparence et de facilité lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Au travers de ce partenariat, Worldline et Klarna complètent mutuellement leur offre de services, tout en développant la base de commerçants potentiels de Klarna et en déployant cette marque grand public à l'échelle mondiale. En payant avec Klarna, les consommateurs bénéficieront d'une expérience de paiement fluide, sans accroc...

"En intégrant Klarna à la plateforme de paiement Worldline, nous poursuivons notre objectif : accompagner la croissance et la transformation digitale des commerçants. Plusieurs études démontrent que près de la moitié des clients abandonnent leurs achats en ligne si leur moyen de paiement préféré n'est pas disponible. Offrir un choix plus vaste de moyens de paiement, populaires, aide les e-commerçants à augmenter leurs taux de conversion et à fidéliser leurs clients", explique Violaine Rigaut, Head of Sales Western Europe Online chez Worldline.