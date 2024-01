Worldline et Commerzbank étendent leur partenariat aux paiements instantanés en Suisse

(Boursier.com) — Worldline étend son partenariat avec Commerzbank pour proposer l'envoi et la réception de virements en temps réel en euros aux clients de Commerzbank en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Les paiements instantanés en Suisse en francs suisses seront également disponibles.

Les paiements instantanés sont réalisés via la plateforme évolutive de Worldline "Payments Back-Office", déjà intégrée aux systèmes bancaires de Commerzbank.

En juin 2021, la banque nationale suisse (BNS), a rendu obligatoire l'acceptation des paiements instantanés en francs suisses par les institutions financières. À partir d'août 2024, les plus grandes banques suisses, dont Commerzbank, en raison de son volume annuel de plus de 500 millions de transactions, devront être en mesure de traiter les paiements instantanés. Conformément à la future réglementation sur les paiements instantanés dans l'UE, les autres banques suisses suivront d'ici 2026.

Alessandro Baroni, directeur des services financiers chez Worldline, a commenté : "Nous sommes ravis d'enrichir notre partenariat avec Commerzbank. Grâce à notre expertise internationale et à nos solutions de pointe, nous permettons à Commerzbank d'offrir des paiements instantanés dans de nombreux pays européens et de donner à ses clients suisses la possibilité d'envoyer et de recevoir des paiements instantanés. Cette nouvelle étape de notre partenariat démontre le rôle de Worldline en tant que partenaire de choix pour les banques à l'international".

Sebastian Kauck, Divisional Board Member et CIO Corporate Clients chez Commerzbank, a ajouté : "L'extension de notre relation commerciale existante avec Worldline nous aidera à mieux servir nos clients suisses et à mettre en oeuvre les exigences futures pour les paiements instantanés en Suisse. Le marché suisse est une priorité pour Commerzbank. Pour développer notre offre à travers l'Europe, nous sommes heureux de nous appuyer sur un partenaire fiable tel que Worldline."

Worldline dispose d'une solution indépendante du réseau utilisée comme SWIFT Service Bureau. Commerzbank utilisera également la solution existante pour se connecter au nouveau système SIC 5 de Swiss Instant Payment Clearing.