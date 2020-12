Worldline : Eric Heurtaux reçoit le Trophée du Directeur Financier de l'année

(Boursier.com) — Mercredi 16 décembre, lors de la 21ème édition du Trophée du Directeur Financier de l'année, le jury a récompensé Eric Heurtaux (Worldline) dans la catégorie directeur financier de l'année et Marie Best (Mirakl) dans la catégorie jeune directeur financier... C'est au cours de la cérémonie clôturant le Financium et organisée par la prestigieuse association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) qu'Eric Heurtaux a reçu le Trophée de Directeur Financier de l'année, remis par Daniel Bacqueroet, vice-président Finance de Brink's Global Services.

Le jury a souligné la qualité de stratège du directeur financier de Worldline et a valorisé sa volonté de croissance externe, avec l'ambition de réaliser des économies d'échelle, dans un secteur en forte transformation.

"C'est une grande fierté pour la reconnaissance du parcours accompli par Worldline ces dernières années et récemment avec l'opération financière menée avec Ingenico qui a dû contribuer au choix du jury. Fier pour mes équipes car c'est grâce à elles que j'ai pu accompagner de bout en bout le comité de direction sur cette opération" a commenté Eric Heurtaux, directeur financier de Worldline.

Marie Best a reçu le prix du jeune directeur financier, qui récompense notamment le succès de la levée de fonds de la start-up Mirakl, réalisée dans un délai très court et avec des moyens limités. Un challenge délicat qui a permis au jury de constater la forte agilité et une qualité d'exécution très élevée chez la jeune directrice financière. Marie Best devient la 4ème femme à remporter un prix lors de cette cérémonie.

Thomas Behar (CNP) et Lorenzo Grandi (STM) ont également été distingués. Le premier a reçu le Prix de la Transformation tandis que le second a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière.

"Cela fait bientôt 20 ans que je participe au jury du trophée et le regard sur les dirigeants financiers a beaucoup évolué, incarnant de plus en plus ce rôle clé de business partenaire auprès du chef d'entreprise. Et à ce titre, au terme d'un processus de sélection extrêmement rigoureux, nous découvrons chaque année des candidats de grande valeur, qui ont oeuvré pour leur entreprise, avec des parcours remarquables, qu'il est toujours difficile, comme cette année, de départager" a commenté Philippe Audouin, membre du jury et ancien président de la DFCG, Directeur général finances d'Eurazeo.

"L'économie est en profonde mutation et la crise que nous traversons en accélère le rythme. En manque de repères, parfois, les entreprises ont besoin de cette boussole, de cette faculté à faire parler les chiffres, de mesurer leur performance, y compris sur le plan sociétal et environnemental, pour donner à voir, aussi bien en interne qu'en externe qu'elle est pilotée. Le directeur financier incarne cette boussole pour aider la direction générale à s'orienter dans un univers de plus en plus complexe. Ce trophée est une manière de mettre en exergue ce rôle crucial et de mettre en valeur les plus belles réussites" a conclu Daniel Bacqueroët, président de la DFCG, membre du jury, VP Finance Strategy & Projects for Global Markets at BRINK'S GLOBAL SERVICES