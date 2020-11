Worldline : equensWorldline devient l'un des principaux fournisseurs européens de services dans l'Open Banking

(Boursier.com) — equensWorldline SE, filiale de Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est devenue l'un des principaux fournisseurs européens de services dans l'Open Banking depuis le lancement officiel de la DSP2 il y a un an et demi. Un nombre croissant de banques et de fournisseurs tiers explorent les opportunités offertes par les services DSP2 d'equensWorldline. Ces services relient le fournisseur tiers à plus de 2.800 banques dans 16 pays et ce nombre augmente rapidement.

Grâce à une API unique, les entreprises ont la possibilité d'initier un paiement ou de récupérer des informations de compte auprès de n'importe quelle banque en Europe. La demande pour accéder à ces comptes augmente au fur et à mesure qu'un nombre croissant d'entreprises explorent les possibilités offertes par la DSP2 et l'Open Banking, notamment à l'échelle paneuropéenne.

Michael Steinbach, CEO d'equensWorldline : "En tant qu'acteur paneuropéen, nous anticipons et répondons aux opportunités offertes par la législation européenne. C'est également ce que nous avons fait pour la DSP2. C'est ainsi que nous pouvons désormais soutenir nos clients dans toute l'Europe lorsqu'ils souhaitent saisir les différentes opportunités apportées par l'Open Banking, leur permettant de prendre de l'avance sur la concurrence grâce à la portée unique et l'échelle industrielle de notre offre DSP2".