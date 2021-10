Worldline : encore rouge vif

(Boursier.com) — Worldline ne parvient pas à relever la tête. Après sa chute de 16% hier, le spécialiste des paiements trébuche encore de 4% à 52,9 euros, toujours pénalisé par un chiffre d'affaires trimestriel sous les attentes et de prévisions pour 2022-2024 jugées décevantes. Berenberg ('achat') affirme que le groupe doit livrer un quatrième trimestre solide pour regagner la confiance des investisseurs. Les commentaires reçus de ces derniers font état de préoccupations concernant la perte de parts de marché de Worldline, la nécessité d'une augmentation significative des investissements et l'avancement de la cession de l'activité terminaux. Les prévisions à long terme montrent que la croissance s'améliore régulièrement, "mais pas suffisamment", et les investisseurs aimeraient voir une croissance et une amélioration des marges plus rapides.

UBS ('achat') estime que les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la position de Worldline sur le marché sont exagérées. Cependant, les investisseurs sont moins confiants quant à la durabilité de la croissance du chiffre d'affaires au-delà de 2024, bien que les objectifs de marge semblent offrir un potentiel haussier.

Pour Oddo BHF, la sanction est sans commune mesure avec les questions que pourraient se poser les investisseurs sur les perspectives. Certes, le T3 a un peu déçu mais, les objectifs à 3 ans font ressortir un profit 2024 légèrement supérieur au consensus. Certes aussi, comme attendu, le groupe a annoncé la déconsolidation de la division TSS, mais pas encore sa cession, ce qui a pu en décevoir certains. Mais au regard des perspectives présentées et de la valorisation désormais très basse, le courtier réitère son avis 'surperformer' malgré une cible abaissée de 83 à 77 euros. L'analyste précise que cette sanction doit probablement aussi se comprendre dans un contexte particulier où toutes les valeurs paiement dans le monde ont baissé dans un mélange de déception sur les perspectives de Fiserv et de Visa et sur l'apparition de l'affaire Pax aux Etats-Unis. Cette dernière devrait d'ailleurs être favorable à Worldline en termes de gains de PdM...