Worldline : encore du rouge, -15% en 2024 !

(Boursier.com) — Cinquième séance dans le rouge pour Worldline qui cède encore 1,1% à 13,1 euros et porte ses pertes depuis le premier janvier à plus de 15%. Après HSBC et BNP Paribas Exane au cours des derniers jours, Stifel a, à son tour, dégradé le titre du groupe de paiements à 'conserver'. Alors que le broker pensait initialement que la visibilité de Worldline était assez forte, les résultats du troisième trimestre ont prouvé le contraire. En attendant une probable mise à jour à moyen terme au deuxième semestre, le courtier constate un manque de catalyseurs positifs pour l'entreprise. 2024 sera une année de transition, avec une croissance timide, une faible expansion de la marge OMDA, une génération de FCF terne et une révision des attentes à moyen terme.

La société et la direction sont confrontées à un niveau élevé de défiance de la part de la communauté financière, ce qui, selon le broker, exercera une pression sur le titre et ses multiples de valorisation à court et moyen terme, à moins que des changements de gouvernance n'interviennent sous la forme de nouveaux membres véritablement indépendants au CA et potentiellement de nouveaux visages au sein de l'équipe de direction pour lancer une nouvelle dynamique. 2025 devrait être une bien meilleure année pour Worldline, mais c'est trop loin et trop incertain pour le moment. L'objectif de cours est coupé de 42 à 15 euros.