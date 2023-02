Worldline : en tête du CAC40, Morgan Stanley en renfort

(Boursier.com) — A contre-courant, Worldline grimpe de 2,6% à 39,6 euros, en tête du CAC40. Le spécialiste des services de paiement est dopé par une note de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 51 euros. La banque évoque une perspective de "croissance attrayante et défensive". La croissance organique sera soutenue par une inflation plus élevée, des hausses de prix et une reprise des voyages, tandis que les avantages structurels liés au passage au paiement par carte et aux gains de parts de marché sur les banques resteront intacts, selon l'analyste. MS voit également des opportunités de fusions et acquisitions autour des partenariats bancaires et de la distribution, et note l'atténuation des pressions concurrentielles.