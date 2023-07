Worldline : en tête du CAC40 après de solides résultats

(Boursier.com) — Worldline occupe la tête du CAC40 à la mi-journée à la faveur d'un gain de 5,6% à 36,4 euros. La société de paiements électroniques a dévoilé un chiffre d'affaires et des marges supérieurs au consensus au deuxième trimestre, les analystes soulignant la force de l'activité clé de services de paiement aux commerçants. Le groupe a également réitéré l'ensemble de ses objectifs 2023. Stifel ('achat') affirme que les revenus du 2e trimestre devraient apporter un soulagement et renforcent son opinion sur la résilience des recettes de Worldline.

Jefferies ('conserver') souligne la meilleure performance qu'attendue des services aux commerçants et de meilleures marges, mais celle du reste - les services financiers et la mobilité et les services transactionnels en ligne - est jugée décevante. Le broker s'interroge sur la capacité de la branche 'Merchant Services' à poursuivre sa course compte tenu de bases de comparaisons plus difficiles à venir.

"On peut s'attendre à une réaction positive suite à cette publication meilleure que prévu, la croissance ne ralentissant pas et les Merchant Services continuant à délivrer une performance très solide. Le titre se négocie à 9,8x l'EBITDA 2023e, bien en dessous de sa fourchette historique comprise entre 15x et 20x. Nous ne pensons pas que ce niveau de valorisation reflète les perspectives du groupe qui restent très solides (TCAM EBITDA 2022-2025e de 14%)", indiquait Oddo BHF ('surperformer') avant l'ouverture.