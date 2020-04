Worldline : en hausse malgré la révision des objectifs annuels

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline grimpe de 4,2% à 62,5 euros après son point trimestriel. Le spécialiste des services de paiement électroniques a fait état d'un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros, en hausse organique de 2%. Le carnet de commandes à fin mars a augmenté à 3,9 milliards d'euros. Si le groupe estime être toujours en mesure de finaliser le rachat d'Ingenico durant le troisième trimestre 2020 comme initialement annoncé, il a en revanche mis à jour ses objectifs annuels à la lumière de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités.

Worldline anticipe en effet que ses activités resteront fortement impactées au second trimestre du fait du maintien des mesures de fermeture de magasins non-essentiels, d'un confinement strict et/ou de mesures de distanciation sociale au cours de la quasi-totalité du trimestre. Le groupe table donc désormais sur une performance financière 2020 globalement comparable à celle de 2019, avec un chiffre d'affaires stable ou en retrait de quelques points de croissance (à périmètre et taux de changes constants), un taux de marge d'EBO d'environ 25%, soit même niveau qu'en 2019 (à périmètre et taux de changes constants), et un taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible environ au même niveau que sur l'exercice précédent.

La firme visait jusqu'ici une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à +7% et une marge d'EBO comprise entre 26% et 27%.