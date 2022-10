Worldline : du mieux, analystes en question

(Boursier.com) — Dans un marché plutôt hésitant en fin de matinée, Worldline reprend 1,3% à 44,35 euros, après un troisième trimestre légèrement meilleur qu'attendu et la confirmation de ses objectifs 2022... Le spécialiste des paiements a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,158 milliard d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 10%, soit un 4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le management a réitéré sa guidance 2022, à savoir 8% à 10% de croissance organique et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021. Le taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible sera de l'ordre de 45%.

Parmi les avis de brokers, Invest Securities a ajusté la mire de 54 à 55 euros avec un avis à l'achat. Oddo BHF a évoqué de son côté un trimestre "solide, qui rend les prévisions pour 2022 assez conservatrices". Cela est néanmoins de bon augure pour que le groupe dépasse les attentes au quatrième trimestre... L'analyste reste à 'surperformer' sur le titre sur la base d'un argumentaire d'investissement inchangé. Worldline se négocie à 10,6x l'EBITDA à terme 12 mois, bien en deçà de sa fourchette historique comprise entre 15x et 20x. Selon lui, ce niveau de valorisation ne reflète pas les perspectives du groupe (taux de croissance annuel moyen de l'Ebitda sur 2021-2024 estimé à 17%). En supposant que le groupe atteigne ses objectifs 2024, le titre se négocie à 8,4x l'EBITDA (hors contribution additionnelle du M&A) avec un rendement des FCF de 6%.

Par ailleurs, le broker pense que plusieurs leviers pourraient potentiellement conduire à un re-rating du titre : le profil défensif du groupe dans le contexte inflationniste actuel (positif pour l'entreprise), avec une exposition diversifiée entre consommation discrétionnaire et consommation de base (50/50) ; la reprise des déplacements se poursuit ; et un profil rationalisé avec la cession des terminaux et un bilan sain suite à la cession de TSS qui devrait permettre à Worldline d'être plus agressif sur le M&A (notamment vs Nexi).

Worldline a publié de solides résultats, malgré des comparables plus difficiles, avec une croissance organique de +10%, a souligné pour sa part Morgan Stanley ('pondération en ligne'). Les résultats sont tirés "une fois de plus" par l'activité 'Merchant Services', a ajouté la banque...