Worldline décroche après les dernières annonces

(Boursier.com) — Worldline décroche de 6,4% à 61,2 euros au lendemain de la publication de revenus trimestriels assez décevants et alors que le spécialiste des paiements électroniques présente ce mercredises ambitions pour la période 2022-2024. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 960 ME, en croissance organique de 8,3%, soutenue par une croissance régulière des volumes de transactions domestiques.

Pour intégrer le changement de périmètre avec la sortie prochaine des terminaux, Worldline a mis à jour ses objectifs 2021. Hors terminaux, il table sur une croissance organique d'au moins 6% (contre d'au moins 5% précédemment, TSS inclus), une amélioration de la marge d'OMDA d'au moins 200 pb vs la marge pro forma 2020 (contre environ 200 pb précédemment, TSS inclus), soit 25,1% et un ratio de conversion FCF/OMDA de 42% (stable vs 2020).

Oddo BHF trouve cette publication est peu inspirante. Toutefois, la déconsolidation des terminaux, le message sur la possibilité d'aboutir à une cession rapide et le message sur la croissance hors terminaux que WLN pourrait donner lors du CMD, l'incitent à maintenir son opinion 'surperformance'. Le titre a beaucoup baissé depuis le T2 et se traite sur des niveaux de valorisation faibles par rapport à l'historique à 15,2x l'EBITDA 12 mois prospectifs.

Bien que le troisième trimestre n'ait pas été aussi bon que prévu, il a néanmoins montré une belle reprise de l'activité, note de son côté Bryan Garnier. Plus important encore, le courtier a trouvé que les commentaires de la direction étaient optimistes pour le quatrième trimestre malgré des prévisions prudentes pour l'ensemble de l'année. L'analyste réitère sa recommandation 'achat' sur le dossier, car il pense que l'histoire à long terme de Worldline n'est pas correctement valorisée par le marché à 17,3 fois le ratio VE/EBITDA 2021. Worldline est l'un des principaux fournisseurs de services de paiement dans plusieurs pays européens, et l'un des plus importants au niveau mondial, et augmentera son exposition aux revenus basés sur les transactions grâce à la cession prochaine de l'activité Terminaux. La société reste bien positionnée pour bénéficier de l'évolution structurelle vers les paiements numériques, alors que la pandémie a entraîné une accélération du remplacement des espèces.

Jefferies ('achat') affirme que les revenus du T3 sont ressortis inférieurs au consensus en raison d'une croissance plus faible que prévu de l'unité Merchant Services. Les prévisions révisées sont "réalistes" et en ligne avec les précédentes, mais les chiffres de Merchant Services sont décevants dans le contexte de la croissance sous-jacente du marché.