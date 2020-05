Worldline dans les leaders du secteur en matière de durabilité

Crédit photo © Société Worldline

(Boursier.com) — Worldline a été reconnu par l'agence de notation extra financière indépendante ISS ESG, qui lui a attribué un Statut Prime et une note de B-. Cette annonce démontre l'amélioration de sa performance en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG), qui est passée d'une note C+ à B- en un an. Cette notation signifie que Worldline se classe dans le premier décile des 407 entreprises évaluées dans le secteur des logiciels et des services informatiques, rejoignant ainsi le cercle très prestigieux des leaders du secteur en matière de durabilité.

Ce classement confirme le leadership de Worldline et sa capacité à progresser en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le cadre de son évaluation par ISS, estime le groupe. Ces progrès se reflètent principalement dans les domaines de la protection des données et de la sécurité de l'information, de la gestion énergétique des centres de données, ainsi que de la sécurité de l'emploi et du bien-être des collaborateurs - où l'entreprise a obtenu un niveau de performance solide, supérieur au score moyen du secteur. Ces résultats démontrent l'engagement de Worldline "à exceller en matière de durabilité et la capacité de l'entreprise à progresser année après année dans le cadre de son programme CSR TRUST 2020".