Worldline : croissance organique de +8,3% sur le T3

(Boursier.com) — Au cours du troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 960 ME, soit une croissance organique robuste de 8,3%, soutenue par une croissance régulière des volumes de transactions domestiques.

Le Conseil d'administration a validé l'orientation stratégique de se désengager de TSS, Solutions & Services de Terminaux de paiement.

A ce titre, le groupe a finalisé la définition du cadre nécessaire permettant d'assurer l'autonomie complète et l'indépendance totale de l'activité TSS, notamment sa transformation en cours, une structure d'entreprise appropriée, un cadre éprouvé pour assurer des relations commerciales et contractuelles avec Worldline, ainsi qu'un projet de détourage documenté et détaillé.

Le groupe donne actuellement la priorité au scénario à court-terme avec des discussions sur la vente qui progressent en ligne avec le plan de marche.

Dans ce contexte, l'activité TSS est comptabilisée selon IFRS 5 comme une activité destinée à être cédée. A ce titre, tous les indicateurs présentés dans ce communiqué de presse excluent ceux de TSS.