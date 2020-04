Worldline conclut un partenariat avec Meniga

Worldline conclut un partenariat avec Meniga









(Boursier.com) — Worldline a signé un accord de partenariat avec Meniga, un fournisseur de technologies bancaires numériques basé à Londres. Cette collaboration vise à accroître l'engagement digital des clients grâce à la création de fonctions bancaires personnalisées.



Pour les banques et les institutions financières, l'un des plus grands défis de l'ère de l'open banking est de chercher à retenir et à attirer les clients grâce à des solutions de paiement conviviales et sécurisées. Grâce à ce partenariat stratégique, Worldline et Meniga collaboreront pour fournir aux clients des outils financiers de nouvelle génération en combinant la gestion des finances personnelles avec la banque conversationnelle et l'analyse des données.



Avec la mise en oeuvre de l'Open Banking, les banques traditionnelles ne sont plus les seules à vouloir créer des solutions financières attrayantes pour leurs clients, les entreprises opérant dans le secteur des télécommunications, les compagnies d'assurance, les sociétés de crédit à la consommation et les commerçants profitent de l'occasion pour développer leurs propres produits financiers.

Dans cet environnement en développement, Worldline vise à renforcer sa position au niveau mondial en tant qu'acteur clé dans la refonte du secteur des paiements en collaborant avec Meniga, très présent en Europe et bien connu pour sa contribution en termes d'expertise et de connaissances sur la manière de catégoriser les transactions et de produire des informations financières précieuses.