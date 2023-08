Worldline : chute dans le sillage d'Adyen

(Boursier.com) — Worldline abandonne près de 5% à 30,35 euros dans le sillage d'Adyen qui chute de près de 20% à Amsterdam. Le spécialiste néerlandais du paiement électronique a dévoilé des comptes semestriels en retrait et inférieurs aux attentes du marché. L'Ebitda est ressorti à 320 millions d'euros contre 356,3 ME un an plus tôt pour des revenus nets de 739,1 ME (+21%). Le consensus tablait respectivement sur 378,5 ME et 776,5 ME. La marge d'Ebitda a atteint 43% contre 59% sur la même période de l'exercice précédent. La firme a expliqué ce repli des comptes par la hausse des embauches, des salaires et la dépréciation de stocks.

"Nous sommes confiants dans les avantages à long terme de la constitution accélérée de notre équipe et acceptons consciemment son impact à court terme", a déclaré l'entreprise. Adyen a maintenu ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% et une amélioration de la marge d'Ebitda, qui devrait atteindre 65% à long terme.

Jefferies ('acheter') affirme que les volumes traités ont été inférieurs aux attentes et sont susceptibles d'être une préoccupation majeure pour le marché. L'Ebitda a manqué les estimations car les frais de personnel moyens ont dépassé les attentes et il sera difficile pour Adyen d'accélérer sa croissance au 2ème semestre dans un contexte de concurrence à court terme et de vents contraires sur les devises. Citi ('vendre') note de son côté que que la valorisation d'Adyen est 'pleine' dans un contexte de ralentissement de la croissance et de lourds investissements pour contrer la concurrence, entraînant une pression à plus long terme sur les marges d'Ebitda.