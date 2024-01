Worldline choisit la technologie Google Cloud pour booster sa transformation digitale

(Boursier.com) — Worldline et Google annoncent un partenariat stratégique afin de tirer parti des technologies de pointe de Google Cloud et de pousser plus avant la transformation numérique de Worldline.

Dans le cadre de ce partenariat, Google travaillera également avec Worldline pour faciliter les paiements en ligne pour les clients de Google en Europe. En outre, les deux partenaires aborderont conjointement les opportunités de commercialisation et offriront des expériences client numériques nouvelles et améliorées aux commerçants et aux institutions financières.

Worldline prévoit de tirer parti de l'infrastructure sécurisée à hautes performances et à faible latence de Google Cloud, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle, optimisant ses coûts et améliorant son positionnement stratégique.

Worldline exploitera également les capacités d'analyse de données et d'IA de Google Cloud pour tirer parti de ses propres données et développer par conséquent de nouveaux produits et services de paiement.

"Notre partenariat avec Worldline souligne le large éventail d'opportunités que la technologie cloud sécurisée et fiable, l'analyse des données et l'IA peuvent apporter aux commerçants et aux institutions financières. En réunissant les atouts de nos deux sociétés, nous pouvons accélérer l'innovation dans le secteur des paiements", a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.